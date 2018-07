Natal no Halloween Tim Burton criou os personagens de O Estranho Mundo de Jack (1993) enquanto ainda trabalhava na Disney e, apesar de ter feito o filme dez anos mais tarde, quando já havia saído de lá, foi obrigado a gravá-lo em parceria com o estúdio, que detinha os direitos dos personagens. Dirigido por Henry Selick (Tim Burton é produtor), o filme conta a história de Jack, que vive na cidade Halloween e sonha em trazer o natal para seu mundo. Para criar a história, Burton se baseou no escritor Dr. Seuss, autor de 'Como Grinch Roubou o Natal'.