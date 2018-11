Natal orgânico: que tal um nhoque de milho na ceia?

1 Sem sabugo

Comece lavando as espigas e separando o milho do sabugo com uma faca. Ao terminar, passe os grãos numa centrífuga. Se não tiver centrífuga, pode ser no liquidificador, mas será preciso acrescentar um pouquinho de água para a moagem. Atenção: coloque pouca água para não perder o ponto depois.

2 No fogo

Pegue o suco de milho resultante da trituração dos grãos (com 10 espigas obtém-se cerca de 1 litro de suco), coloque em uma panela e aqueça em fogo médio até engrossar. Isso deve demorar entre 3 e 4 minutos. Fica quase na consistência de um purê. Desligue, retire do fogo e acrescente sal e pimenta do reino a gosto.

3 Mão na massa

Deixe o purê esfriar por cerca de dez minutos e, então, acrescente 250 gramas de farinha de trigo e 2 gemas de ovo. Mexa bem. Coloque a massa em um saco de confeiteiro (aquele com um buraco na ponta). Se não tiver, pode usar um saco plástico limpo com uma das pontas cortadas. Não faça um corte muito grande.

4 Molho

Em uma panela aquecida em fogo médio, deite uma concha pequena de manteiga e a mesma medida de caldo de legumes. Esse será o molho do seu nhoque. O caldo pode ser feito antes, com legumes cultivados organicamente. Corte-os em pedaços grandes, ponha numa panela, cubra com água e ferva por uma hora. Depois coe.

5 Cozinhando o nhoque

Enquanto prepara o molho, aqueça água em uma panela grande. Quando ferver, pegue o saco de confeiteiro e esprema devagar em cima da panela. Com a ajuda de uma faca, vá cortando as "bolinhas" de massa e deixe-as cair na água. Quando subirem para a superfície, tire com uma escumadeira e vá jogando na panela do molho.

6 Finalização

Deixe o molho de manteiga com caldo engrossar um pouquinho no fogo médio enquanto os nhoques são colocados na panela. Evite mexer demais com a colher. Se necessário, acrescente um pouco de sal no molho. Ponha os nhoques numa travessa, pique miudinho casca de limão e alecrim e salpique por cima.

7 Onde comprar

É possível encontrar orgânicos nos supermercados, mas, como seu cultivo já se tornou comum, é fácil hoje comprar diretamente do produtor. Muitos entregam em casa, semanalmente, cestas com diversos tipos de produtos, incluindo farinhas, iogurtes e grãos.

Além de garantir o rastreamento do seu fornecedor, comprar do produtor é um estímulo ao pequeno negócio e encurta o caminho entre quem produz e quem consome.

Veja alguns sites de empresas que entregam em casa: www.organicosemcasa.com; www.aboaterra.com.br; www.chacaradeorganicos.com.br. Feliz Natal e muita saúde!