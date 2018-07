Natura vai comprar 65% de australiana Emeis por US$71,6 mi

A Natura informou que espera concluir a operação no final de abril de 2013 e que vai pagar a transação com caixa próprio. Segundo a companhia brasileira, a Emeis atua no segmento de cosméticos e produtos de beleza premium.

"Esta operação possibilita à Natura o acesso a uma marca expressiva e global (...) Natura e Emeis Holdings/Aesop continuarão operando independentemente, mas ambas as empresas estarão empenhadas em compartilhar estruturas e competências regionais", afirmou a empresa em comunicado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)