Natura vai concentrar no 2o tri lançamentos em higiene pessoal

"O 'pipeline' de lançamentos estará mais focado em higiene e limpeza no segundo trimestre e vai nos ajudar a aumentar a competitividade", disse o diretor-presidente da fabricante de cosméticos, Alessandro Carlucci, em teleconferência nesta sexta-feira.

Em 2012, a Natura registrou queda de 0,9 ponto percentual em participação no mercado em que atua, passando para 22,4 por cento no acumulado até outubro, segundo medição das entidades que representam a indústria de perfumaria, higiene pessoal e cosméticos, Sipatesp/Abihpec. No Brasil, esse segmento avançou 17,9 por cento no mesmo período.

Em higiene pessoal --sabonetes e xampus--, a Natura perdeu 1,6 ponto percentual de participação, mas cresceu 0,5 ponto em cosméticos e fragrâncias.

"No ano passado, houve crescimento desproporcional de 'market share', impulsionado por movimentos de dois ou três 'players' do varejo", assinalou Carlucci. "São categorias que o varejo tem uma dominância e continuará a ter. Não seremos líderes nessas categorias, mas seremos um 'player' relevante", acrescentou, se referindo ao mercado de sabonetes e xampus.

A empresa está preparando o lançamento de uma nova linha de produtos voltada para higiene pessoal chamada "Natura Soul", cujos detalhes devem ser apresentados em breve, segundo o executivo.

Na quarta-feira, a Natura divulgou aumento de 12,2 por cento na receita líquida do quarto trimestre, a 1,875 bilhão de reais, e informou que planeja investir 450 milhões de reais em 2013, montante quase 3 por cento superior ao desembolsado no ano passado.

Os investimentos programados para este ano incluem as inaugurações da nova fábrica de sabonetes no Pará --no primeiro semestre-- e do novo centro de distribuição em São Paulo, além da ampliação da capacidade produtiva de Cajamar (SP) e aportes em tecnologia.

Às 11h43 desta sexta-feira, as ações da companhia subiam 1,33 por cento, a 54,01 reais, enquanto o Ibovespa subia 0,32 por cento. (Por Vivian Pereira, edição Alberto Alerigi Jr.)