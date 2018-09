Natureza esculpida

Na natureza, um pinheiro-negro adulto pode atingir 20 metros de altura e sua copa, 4 metros de diâmetro. Como bonsai, a planta é medida em centímetros - esta da foto ao lado tem 60. "Plantada numa bandeja", como na tradução literal da palavra japonesa bonsai, a árvore é modelada e tem seu crescimento controlado pelo tamanho do vaso e pelas podas.

Segundo o paisagista Francisco Bispo de Oliveira, o bonsai está intimamente ligado à cultura japonesa, embora a ideia tenha nascido na China, há 2 mil anos. "Os japoneses difundiram e aprimoraram a técnica. Em todo o mundo cultiva-se o bonsai. Aqui no Brasil, muitos dos que levam a coisa a sério se reúnem em associações", diz.

Há 20 anos, ele começou sua coleção, que já tem mais de 100 árvores. Além de organizar exposições de bonsai com amigos, ele ensina a cuidar das plantas. E garante que, apesar da aparente fragilidade, por causa do tamanho, o cultivo é simples. "É uma planta como qualquer outra, que precisa de sol, água e adubo."

Só uma condição a mais é exigida: ter paciência. O processo é demorado, são anos de cuidados até a planta ficar com o tamanho e a forma ideais. O tempo varia conforme a espécie escolhida e o modo como é produzido o chamado pré-bonsai - fase "de educação" da planta, em que ela vai sendo moldada em um vaso maior que o definitivo. Se a opção for por começar plantando a semente, por exemplo, vai demorar mais que retirar um galho da árvore e usá-lo como muda. Para quem não tem experiência com plantas, porém, o ideal é comprar o bonsai já pronto e fazer a manutenção.

O bonsai clássico usa pinheiro-negro ou vermelho, cedro, olmo, juníperos, piracanta, mas espécies brasileiras também vão bem, como jabuticabeira, pitangueira, caliandra, ipê e primavera. "O importante, independentemente da espécie, é deixar a escultura o mais natural possível, o mais próximo de uma miniatura da árvore", diz Oliveira.

O ideal é que a planta fique exposta ao sol, mas, se não for possível deixá-la fora de casa, ao menos precisa ficar perto da janela. É importante que a rega seja diária - exceto em dias muito frios; como o vaso, ou bandeja, é baixo e o substrato, bastante poroso, a água escorre rapidamente e a árvore pode ressecar e, em casos extremos, até morrer de um dia para o outro.

LEVE UM PARA CASA

Até o dia 31, as duas unidades do Shopping Garden, no Tatuapé e em Moema, terão uma exposição de bonsai, com espécies de até 30 anos. Os mais jovens, de 1 ano, custam a partir de R$ 14,40; os mais velhos podem chegar a R$ 5 mil.

Haverá palestras gratuitas e cursos sobre o cultivo, nos dias 24 e 26, no Tatuapé, e 25 e 27, em Moema. O paisagista Francisco Bispo de Oliveira diz que, seguindo regras básicas, mesmo quem não tem experiência pode ter uma dessas arvorezinhas por muitos anos.

Como nasce um bonsai

O paisagista Francisco Bispo de Oliveira ensina a transplantar a árvore em fase de pré-bonsai para o vaso definitivo