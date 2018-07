Nau de demagogos

Joseph Stack, além de atear fogo na própria casa, na quinta-feira passada em Austin, Texas, pilotou seu monomotor contra o prédio da receita federal americana e abriu um rombo que milagrosamente só matou duas pessoas.

O piloto, engenheiro de software e músico amador, havia escrito uma longa diatribe contra a receita federal online. A previsível reação a favor, sim, a favor, logo pipocou nos sites e blogs antigoverno a anti-impostos que ganharam enorme impulso com o movimento Tea Party.

Num excelente ensaio publicado recentemente na revista New York, Kurt Andersen lembra a ironia de dois slogans da suposta pureza do movimento Tea Party terem origem na criminalidade dos mares. Tea Party alude à revolta da turba no porto de Boston contra os excessivos impostos aplicados pela coroa britânica à colônia, em 1773. E filibuster, a manobra antidemocrática que permite a uma minoria de 41 senadores derrotar a maioria democrata de 59, refere-se a um dos termos em espanhol para pirata, filibustero.

O assustado âncora continuou sua linha de interrogação, lembrando que o governo americano havia divulgado um relatório de inteligência sobre o aumento do terrorismo made in USA, a multiplicação dos chamados lone wolves como Joseph Stack, solitários que não precisam ser doutrinados por um vídeo ??de jihad para querer destruir o próprio país. Sem entrar no mérito da saúde mental do piloto homicida, sua justificativa para encenar um mini-11 de Setembro encontra amplo eco na coleção de radicais do Tea Party. O movimento deu uma injeção de vitamina B-12 no anêmico establishment republicano, enquanto tem o potencial de destruí-lo.

Se o saudoso Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, estivesse entre nós, poderia nos dar um refresco de humor diante desse quadro orwelliano. Um novo samba do Lalau teria um brilhante cubano americano de Miami tweetando frases de Ayn Rand e Rush Limbaugh, fazendo passeata pelo fim do imposto de renda e do Federal Reserve, enquanto coleta todo tipo de ajuda do governo para minorias. A hostilidade racial a Barack Obama é uma ponta do iceberg. A recessão apenas contribuiu para o alinhamento de rancores que vão do desemprego à acelerada transformação étnica da população americana.

Kurt Andersen destacou o dilema de Obama. Ele foi eleito porque venceu a resistência racial, ao demonstrar temperança. E está sendo abandonado por eleitores que desaprovam sua falta de paixão.

A onda de populismo niilista americano assusta o restante do mundo que respirou aliviado com o fim dos oito anos de George W. Bush. Nos torrões de civilidade do outro lado do Atlântico, Sarah Palin é um espetáculo freak. Quando abre a boca, sua máscara fotogênica ameaça revelar a mulher barbada dos circos de antanho. A visão é repugnante, mas não conseguimos tirar os olhos dela.

Na véspera do ataque ao prédio do governo em Austin, eu me encontrava sentada entre convidados de um jantar. Um ex-jornalista, hoje acadêmico, um editor literário e uma executiva aposentada com mais de 40 de anos de carreira na indústria de livros. Como tínhamos acabado de ser apresentados pelo anfitrião, a conversa começou um pouco tímida mas, em poucos minutos, cada um contou espontaneamente uma história lamentável, relacionada a formas de baixaria permitida pela tecnologia. A mais assustadora foi sobre uma respeitada psicoterapeuta da Costa Oeste que teve a privacidade de seus pacientes revelada por sua filha num blog, com diversas consequências psiquiátricas e policiais. A pequena sala de jantar me sugeria uma diminuta Arca de Noé, flutuando no nevoeiro para o esquecimento.

O uso irresponsável da tecnologia é um aliado poderoso do niilismo que paralisa o debate político nos Estados Unidos.

Ainda no seu ensaio, Andersen apontou para a Califórnia como um gigantesco sintoma da malaise nacional. Excesso de democracia e carência de sabedoria da elite, acusa ele, aleijaram o maior Estado americano. Neste momento em que elite é palavrão, a eleição de 2012 parece assustadoramente próxima.