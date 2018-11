Naufrágio de barco na Índia pode ter deixado 22 mortos

O acidente aconteceu em Pulicat, local turístico a cerca de 70 quilômetros ao norte de Chennai, quando uma família de 25 pessoas saiu em um passeio de barco, disse à Reuters Ashish Chatterjee, principal funcionário do governo no distrito Tiruvallur, no estado sulista Tamil Nadu.

"Três sobreviveram e oito corpos foram resgatados até agora", disse Chatterjee, acrescentando que continuavam as buscas para encontrar mais corpos.

(Reportagem de S. Murari)