Naufrágio de barco no Pará deixa ao menos 13 mortos e 44 desaparecidos

Atualizada às 22h30.

BELÉM - Um barco que transportava cerca de 80 pessoas - o dobro de sua capacidade, segundo informações de sobreviventes ainda não confirmadas - naufragou na madrugada desta sexta-feira, 19, próximo da cidade de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó, norte do Pará. Até o fim da tarde, quando as buscas foram encerradas, os corpos de 13 pessoas foram encontrados, mas 44 passageiros continuavam desaparecidos.

A Capitania dos Portos abriu inquérito para apurar o caso. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, Marinha, Defesa Civil, seis navios e dois helicópteros devem retomar na manhã deste sábado a busca por sobreviventes. O barco estava a 500 metros da beira do rio.

A embarcação 'Leão do Norte' naufragou na foz do rio Arari por volta das 1h30 da madrugada. Ela deixou o porto da cidade de Chaves com 60 passageiros e teria embarcado cerca de 20 em outros quatro portos ao longo do trajeto que faria até Belém, onde uma viagem costuma durar 12 horas.

O sargento Orivaldo Santos, do destacamento da PM em Cachoeira do Arari, declarou que ouviu de sobreviventes que o barco estava fazendo a curva do Tujá e o comandante teria perdido o tempo da manobra, não conseguindo voltar. O barco então "sentou", começando a afundar.