Naufrágio de barco superlotado deixa ao menos 13 mortos na Ilha de Marajó

Mergulhadores faziam buscas no porão do navio afundado por cerca de uma dúzia de pessoas que ainda estavam desaparecidas, após o resgate de 46 sobreviventes.

A maioria dos passageiros estava dormindo no porão quando o barco virou em meio a fortes correntes em uma curva de um rio na região da Ilha de Marajó. A embarcação viajava para a cidade de Belém.

"Não sabemos quantas pessoas estão desaparecidas porque o capitão não sabe quantas pessoas estavam a bordo", disse o policial militar responsável pela operação de resgate, o sargento Orivaldo Santos, à Reuters.

O barco tinha capacidade para 25 passageiros, e o capitão disse à polícia que acreditava que havia mais de 60 a bordo da embarcação para uma viagem de 10 horas.

As correntes estavam tão fortes no rio Arari que o barco se deslocou mais de dois quilômetros rio abaixo do ponto em que naufragou, afirmou Santos.

Os passageiros iam para um mercado na capital paraense para vender frutas, açaí e camarão, além de buscar outros produtos.

