Naufrágio deixa 4 mortos e 2 desaparecidos em SC

Pelo menos quatro pessoas morreram, duas sobreviveram e outras duas estão desaparecidas em razão do naufrágio de um barco de pesca turística ocorrido na noite de sábado, 21, na localidade de Piçarras, litoral norte de Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Barra Velha (SC), o acidente aconteceu por volta das 22 horas, quando os ocupantes da embarcação teriam feito o último contato. As primeiras informações dão conta que o barco foi alugado por turistas vindos da cidade de Joinville e que pretendiam pescar naquela região. Homens da Capitania dos Portos e soldados do Corpo de Bombeiros realizam neste momento o trabalho de buscas aos dois desaparecidos. Eles estão sendo auxiliados por uma equipe de mergulhadores. Um helicóptero também está na área para ajudar no serviço.