Naufrágio no rio Arari (PA) hoje não teve vítimas Uma embarcação de passageiros naufragou na manhã deste sábado, no rio Arari, nas proximidades do município de Cachoeira do Arari, no Pará, segundo informações da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental. Todas as pessoas foram socorridas e saíram ilesas do acidente.