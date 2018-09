Nave orbita Mercúrio pela primeira vez A agência espacial dos EUA (Nasa) colocou ontem, pela primeira vez, uma nave na órbita de Mercúrio, o planeta do Sistema Solar mais próximo do Sol. A Messenger demorou mais de seis anos e meio para chegar ao planeta, percorrendo quase 7,9 bilhões de quilômetros. Dentro de um mês, a sonda deve começar a transmitir as primeiras fotografias do planeta, a uma altura de 190 quilômetros. / AP