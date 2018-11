Nave parte para uma das últimas missões

O Ônibus espacial americano Discovery foi lançado na manhã de ontem, na Flórida, rumo à Estação Espacial Internacional (ISS), a 343 quilômetros de altitude, com sete astronautas a bordo. Três tripulantes são mulheres, que encontrarão, amanhã, outra astronauta americana na estação, batendo o recorde de mulheres no espaço ao mesmo tempo. O objetivo principal da missão é o abastecimento da estação. Quatro minutos após o lançamento, a Nasa detectou o desprendimento de fragmentos de espuma isolante do tanque de combustível externo da nave, além de uma anomalia em um dos três captores de pressão da bomba de um motor. Outro problema foi detectado em uma antena. Os defeitos não foram considerados graves pela agência espacial. /