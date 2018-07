Nave russa faz último voo e cai no Pacífico A Progress M-67, última nave russa equipada com controles analógicos, encerrou ontem seu último voo ao cair no Oceano Pacífico, como programado. A nave, que servia como cargueiro para a Estação Espacial Internacional, também foi usada pelos russos para conduzir experimentos sobre a formação do plasma.