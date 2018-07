Navegação ameaça mamíferos marinhos Um rápido aumento da navegação nas regiões do Ártico que, no passado, eram cobertas de gelo está ameaçando mamíferos marinhos que habitam a região e as comunidades locais que dependem deles para sua sobrevivência e identidade cultural. A conclusão surgiu durante um workshop organizado por comunidades tradicionais do Alasca e pela Wildlife Conservation Society. O evento apontou prioridades para a coordenação da navegação na região. Muitos navios transportam óleo e gás nas rotas que, antes, permaneciam congeladas durante todo o ano.