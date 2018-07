Navegação na hidrovia Tietê-Paraná é liberada

A navegação estava interrompida desde o dia 22 na região de Araçatuba, entre a barragem de Nova Avanhandava e o reservatório de Três Irmãos, em razão da colisão de uma barcaça da empresa ADM/Sartco com a torre de retransmissão de energia elétrica de Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP).

Com a queda da torre, construída no leito do rio, a tensão dos cabos fez com que outras torres também caíssem ou entortassem. Os cabos de energia foram desligados, mas ficaram mergulhados na água. As empresas de navegação estimaram um prejuízo de mais de R$ 12 milhões. Apenas a Torque Navegação fico com nove comboios parados na hidrovia, cinco deles carregados com 30 mil toneladas de soja e madeira. Cerca de 100 mil toneladas de soja deixaram de ser transportadas pela hidrovia durante o período de interdição.