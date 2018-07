Navegação rumo ao sul do continente

Buenos Aires

Tango, cafés e livrarias são algumas das atrações dessa cidade de ares europeus. Aproveite para conhecer o bairro La Boca, bem perto do porto. Além das casas coloridas e do artesanato do Caminito, a região abriga o estádio do Boca Juniors.

Punta del Este

Quinhentos metros. Essa é a distância do porto até o badalado hotel, resort e cassino Conrad, ponto de encontro dos habitués desse balneário de águas claras. Por outro lado, parece cenário de Hollywood com as mansões sem cercas e carrões.

Ushuaia

Imagine a sensação de se sentir um explorador do planeta ao chegar à cidade mais austral do mundo. Na Terra do Fogo, aprecie bosques, praias e lagos na Baía de Lapataia. A natureza é a estrela do cenário.