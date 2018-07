Navio atraca em Santos com novos casos de diarreia

O navio de passageiros Vision of the Seas, da empresa Royal Caribbean International, atracou na manhã desta sexta-feira, 12, no Porto de Santos, litoral sul de São Paulo, com 60 passageiros apresentando casos leves de gastroenterite. De acordo com o terminal de Passageiros do Porto, o desembarque de todos os passageiros ocorreu por volta das 9h30 desta sexta-feira.

Segundo a Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa), o problema apareceu na última quarta-feira, 10, quando o navio passava por Búzios, no Rio. Dezessete pessoas apresentaram sintomas de vômitos e diarreia. Para a Anvisa, a transmissão da infecção ocorreu em um grupo fechado, de pessoas que estavam acomodadas em cabines próximas dentro do navio.

O navio já havia apresentado um surto de infecção gastrointestinal no começo do mês, atingindo cerca de 300 pessoas. Os resultados das análises feitas pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels e Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, foram divulgados ontem. Segundo a Anvisa, todas as amostras deram resultado positivo para o teste de norovírus, um dos principais causadores de infecções em navios de cruzeiros.

Por conta do resultado, o navio vai passar por um criterioso procedimento de limpeza e desinfecção (PLD) nas seguintes áreas da embarcação: restaurantes, cozinhas, bares, lojas, spa, área de lazer (piscinas, hidromassagens e solarium), teatro, cassino e salão de jogos, academia, salão de beleza, áreas de circulação comum, cabines de passageiros e tripulantes e banheiros públicos.

Segundo a Anvisa, a limpeza deve ser iniciada ainda nesta manhã e deverá durar cerca de 24 horas. Os passageiros que deveriam embarcar para uma nova viagem de cruzeiro hoje só poderão fazê-lo amanhã, segundo a assessoria do Porto.

(Atualizadas às 11h30)