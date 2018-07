Navio com trigo suspeito foi liberado em Santos-SP

Segundo nota divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a hipótese de contaminação foi descartada após a conclusão dos resultados laboratoriais, que apontaram conformidade das cargas em relação aos níveis de microtoxinas além do permitido pela legislação vigente.

"Os limites máximos desse contaminante presentes no produto foram definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e comunicados ao Mapa para subsidiar as análises realizadas no Laboratório Nacional Agropecuário de Minas Gerais (Lanagro/MG). Todas as 67 amostras estão de acordo com o padrão oficial, informou o laboratório ao Ministério da Agricultura, ontem. Com base nesses resultados as cargas de trigo serão liberadas", diz a nota.

A suspeita de contaminação foi levantada pelo deputado estadual Fausto Figueira (PT-SP), que na semana passada enviou ofícios aos órgãos fiscalizadores do porto solicitando que as análises da carga do navio IVS Kanda fossem feitas com rigor. Em 17 de outubro, o navio atracou no cais santista carregado com 14.700 toneladas de trigo importado dos Estados Unidos. A carga foi armazenada em um silo específico.