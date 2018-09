Navio da Transpetro pega fogo e deixa um morto no RJ Uma pessoa morreu em um incêndio que começou na noite de ontem no navio Diva, da empresa Transpetro. A embarcação está situada a 25 milhas náuticas (cerca de 45 quilômetros) a leste de Maricá, no Rio de Janeiro. Segundo a Transpetro, o fogo começou por volta das 21 horas de ontem na praça de máquinas e estava sendo combatido ainda na manhã de hoje pela tripulação, com o apoio de rebocadores deslocados para a região. O foco de incêndio está confinado no compartimento da praça de máquinas, distante dos tanques de carga da embarcação, segundo a companhia.