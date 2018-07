Navio de cruzeiro fica preso em porto no Caribe por problema em gerador

O capitão do Carnival Dream informou um problema com o gerador a diesel de emergência, que controla a propulsão do navio, afirmou um porta-voz da Guarda Costeira dos EUA.

A Guarda Costeira soube do problema no navio por meio de um passageiro por volta das 3h do horário local, disse o suboficial Ryan Doss, em Miami.

O navio estava programado para sair de St. Maarten na quinta-feira e deveria retornar para Cabo Canaveral, na Flórida, no sábado, disse Doss.

"Neste momento, os passageiros estão sendo mantidos a bordo do navio por motivos de prestação de contas", relatou o suboficial. "Eles deveriam sair hoje, então o capitão decidiu manter todos a bordo neste momento."

Segundo um comunicado da empresa, o navio Carnival Dream tinha um problema técnico, no qual "nossa equipe de engenharia está trabalhando no momento". De acordo com a nota, não houve falta de energia na embarcação, mas "interrupções periódicas nos elevadores e banheiros por algumas horas, na noite passada".

O Carnival Dream está com potência total, mas continua parado em St. Maarten, enquanto equipes continuam trabalhando nas questões técnicas, disse a empresa.

O presidente-executivo da Carnival Cruise Lines, Gerry Cahill, disse esta semana que a empresa havia iniciado uma ampla revisão de toda sua frota, depois de um incêndio que danificou o Carnival Triumph, no Golfo do México, no mês passado.

Em uma saga que recebeu ampla cobertura da mídia, os passageiros descreveram um fedor insuportável em partes do navio e reclamaram que banheiros e canos haviam transbordado, inundando muitas cabines e corredores internas com água de esgoto.

(Reportagem de Colleen Jenkins e Dhanya Skariachan)