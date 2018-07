Navio de passageiros é retido pela Anvisa em Santos-SP

Segundo informou o superintendente regional da Anvisa, Acary de Oliveira, 50 pessoas passaram pelo serviço médico da embarcação com quadro gripal e outras 30 com diarreia, mas nenhum caso foi considerado grave. Até o início da noite de hoje, ninguém havia sido hospitalizado, mas também não foi autorizada a saída dos passageiros para visita à cidade. Cerca de 1.200 turistas permaneceram a bordo.

A embarcação, procedente do Chile, passou por Montevidéu e Buenos Aires. Depois de atracar no porto de Santos (SP), o Balmoral vai passar por Ilhabela, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Mindelo (Cabo Verde), Funchal (Portugal), tendo como destino final a cidade de Southampton, na Inglaterra.

No mês passado, uma tripulante do navio MSC Armonia passou mal na embarcação e, depois de ser internada no Hospital Ana Costa, em Santos, acabou morrendo três dias depois, no sábado de Carnaval. Depois disso, cerca de dez pessoas, entre tripulantes e passageiros, apresentaram os mesmos sintomas, foram internadas, mas receberam alta. O diagnóstico da tripulante morta, de 28 anos, foi o vírus da Influenza B, agravado com quadro de pneumonia.