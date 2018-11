O navio foi levado por rebocadores até o armazém 24, onde será vistoriado pela Capitania dos Portos, que irá apurar as causas do acidente. Aparentemente, a embarcação não ficou danificada. Construído em 1984, o navio Zienia Suwalska, já havia descarregado adubo no cais da Ultrafértil, mas precisou atracar novamente no Porto de Santos.