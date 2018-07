Navio encalhado na Nova Zelândia se parte ao meio

O Rena, navio de 47.230 toneladas, com bandeira liberiana, está encalhado num recife a cerca de 22 km de Tauranga, na costa leste da ilha ao norte da Nova Zelândia, desde que encalhou no dia 5 de outubro.

Autoridades marítimas disseram que as duas partes do navio estavam no Astrolabe Reef, com a seção da popa distante cerca de 30 metros da proa, e vêm sendo atingidas pelas ondas devido ao mau tempo durante a noite.

"Enquanto as duas partes continuam encalhadas no recife, elas agora estão abertas ao mar e vulneráveis a maiores danos," disse o gerente da Unidade de Salvamento Marítimo da Nova Zelândia, David Billington.

"A proa do navio de 236 metros estava cambando cerca de 24 graus e sendo sacudida por ondas de cerca de 4,5 metros," ele disse.

"A proa ainda está firmemente presa no recife, mas corre o risco de ser inundada pela água do mar e deve se deteriorar ainda mais devido ao mar revolto," disse Billington.

Centenas de contêineres empilhados no convés do navio caíram no mar quando ele se partiu.

O comandante do National On Scene, Alex van Wijngaarden disse que equipes de socorro foram mobilizadas, incluindo especialistas em vazamento de óleo e vida selvagem.

"Qualquer óleo que vá em direção à costa nos próximos dias, deve chegar em uma quantidade bem menor do que a que vazou logo depois que o Rena encalhou," disse van Wijngaarden.

Equipes de salvamento já bombearam mais de mil toneladas de óleo para fora do navio, embora uma parte tenha ficado a bordo.