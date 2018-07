Navio explode próximo a porto no PR e dois morrem

CURITIBA - Dois tripulantes morreram na noite desta terça-feira, 7, após um navio explodir nas proximidades do Porto de Paranaguá, no Paraná.

As vítimas - um filipino e um russo - morreram no momento em que faziam uma solda de manutenção no navio de bandeira panamenha. A causa da explosão está sendo investigada pela Capitania dos Portos.

A agência marítima Cargonave, representante do armador no país deve encaminhar todos os trâmites necessários. Por causa da greve da Polícia Federal, uma equipe de plantão deve fazer uma vistoria preliminar na embarcação, que deverá ter prioridade de atracação para que os corpos sejam liberados. O navio está carregado com açúcar e ficaria ao largo até o dia 10 deste mês.