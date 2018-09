Navio fica parado por duas horas no Porto de Santos O navio graneleiro New Venture, de bandeira de Hong Kong, teve problemas quando tentava entrar no canal do Porto de Santos na manhã de hoje e ficou por quase duas horas "encalhado" entre as boias dois e quatro, nas proximidades da praia do Embaré, próximo à Avenida Conselheiro Nébias, despertando a curiosidade das pessoas desacostumadas a ver navios tão próximos da praia naquela região da orla.