Navio resgata idosa após queda de monomotor

Uma mulher de 78 anos foi resgatada por um navio de carga russo depois que o avião monomotor em que ela viajava caiu no Canal da Mancha.

Anne-Marie Dickinson viajava com o marido, Ian, de 79 anos, que pilotava a aeronave alugada na tarde de sábado.

Ele teria ficado preso no avião e afundado nas ondas. O corpo e os destroços não foram encontrados.

Anne-Marie foi levada de helicóptero para um hospital, onde foi tratada por hipotermia, mas já recebeu alta.

Desastre

O acidente aconteceu quando o casal ia do sul da Inglaterra para casa, em Alderney, nas Ilhas do Canal, em um avião alugado.

As autoridades francesas que lideravam as equipes de buscas anunciaram o fim das operações na tarde de domingo, mas as investigações sobre causas do acidente continuam.

"A sra. Dickinson está na companhia de parentes e parece estar bem apesar do sofrimento que enfrentou", disse o detetive de polícia John Davis, afirmando que ela ainda não foi interrogada.

A Associação de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB, na sigla em inglês) disse que pode levar meses até que os detalhes do acidente sejam averiguados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.