Navio retido por malária atraca no Porto de Suape-PE Depois de nove dias retido a cerca de cinco quilômetros da costa, o navio Blue Lady, de bandeira turca, atracou hoje no Porto de Suape, no litoral pernambucano. A embarcação foi impedida de atracar quando chegou, no dia 20, depois que foi constatado que oito dos 24 tripulantes estavam com malária. Na sexta-feira a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) dedetizou o navio, que foi liberado hoje depois de novos exames na tripulação, que descartaram qualquer novo caso da doença. O Blue Lady vinha da Monróvia, no país africano da Libéria, para receber um carregamento de 14 mil toneladas de açúcar que seriam levados à Líbia, também na África. O atraso provocado pela doença a bordo levou à suspensão do contrato, já que a carga não poderia ser entregue no prazo determinado. A embarcação seria abastecida com água e mantimentos antes de partir. Dois tripulantes que ainda estão sem previsão de alta no Hospital Jayme da Fonte, no Recife, referência em malária, viajarão depois, de avião.