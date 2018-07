Navio vindo da África entra em quarentena em Salvador Um navio cargueiro de bandeira filipina, que saiu da Nigéria com destino ao Porto de Santos (SP) há três dias, está em quarentena no Porto de Salvador, na Bahia. O motivo da interrupção da viagem é a suspeita que um dos 23 tripulantes tenha contraído malária na África. De acordo com a Vigilância Sanitária, foi o próprio comandante da embarcação quem pediu autorização para atracar em Salvador. O tripulante doente, que não teve o nome divulgado, foi internado no Hospital Espanhol para que sejam realizados testes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que, caso o diagnóstico de malária seja confirmado, o navio só poderá deixar o porto depois que forem afastadas as possibilidades de ter outras pessoas contaminadas ou haver focos de contaminação no navio.