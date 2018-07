Navio volta a enfrentar casos de diarreia em cruzeiro O navio de passageiros Vision of the Seas, da empresa Royal Caribbean International, atracou na manhã de hoje no Porto de Santos, litoral sul de São Paulo, com 60 pessoas apresentando novamente casos de gastroenterite. De acordo com o terminal do porto, o desembarque de todos os passageiros estava previsto para as 9h30. Segundo a Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa), o problema, que ainda não é considerado surto, apareceu na quarta-feira, quando o navio passava por Búzios, no Rio de Janeiro, e 17 pessoas apresentaram sintomas de vômito e diarreia.