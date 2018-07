Navios começam a transferir agentes químicos da síria no sul da Itália

O traslado no sul da Itália ocorre depois de uma série de atrasos em um plano com apoio internacional para destruir o estoque de armas tóxicas do governo da Síria.

O navio Ark Future, da Dinamarca, que transportou os agentes químicos da Síria, começou a desembarcar os primeiros contêineres no porto de Giola Tauro, disseram a polícia e autoridades da Organização para a Proibição das Armas Químicas (Opaq).

Eles foram levados para o navio norte-americano Cape Ray, que depois viajará para um aérea no meio do mar Mediterrâneo, onde nos próximos dias iniciará o processo de transformação do material em uma mistura de químicos menos venenosa, adequada para ser descartada em terra, disseram autoridades.

Especialistas dizem que o processo poderá levar de 60 a 90 dias, dependendo das condições climáticas.

O governo sírio, que há mais de três anos combate uma insurgência armada, concordou em entregar seu estoque de armas químicas como parte de um acordo apoiado por Estados Unidos e Rússia em setembro.

(Reportagem de Philip Pullella)