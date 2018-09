Navios iranianos ainda não têm autorização para passar em Suez

"Os dois navios ainda não chegaram à entrada sul do Canal e nem sequer estão na área de espera", disse a fonte à Reuters.

"A aprovação pode chegar até nós a qualquer momento e o Canal de Suez vai concordar com sua passagem imediatamente após a aprovação ser recebida", acrescentou a fonte. A aprovação permitirá que os navios "entrem com o primeiro comboio que venha do sul".

Seriam os primeiros navios militares iranianos a cruzarem o Canal desde a Revolução Islâmica de 1979.

O ministro de Relações Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, disse na quarta-feira que o plano do Irã de enviar os navios através do Canal rumo à Síria foi uma "provocação".

Uma fonte do exército egípcio afirmou na sexta-feira que os militares haviam aprovado o pedido do Irã, que impôs um teste diplomático inicial para o governo interino do Egito após a queda do presidente Hosni Mubarak, na semana passada.

Aliados ocidentais do Egito estão monitorando sugestões de qualquer mudança na política do país africano em relação a seus vizinhos, especialmente Israel, com o qual tem um tratado de paz.

(Por Yusri Mohamed)