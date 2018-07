Navios russos partem para exercício conjunto na Venezuela

Navios de guerra da Rússia começaram a se deslocar para a Venezuela para um exercício conjunto das Marinhas dos dois países. A frota de navios, que é liderada pelo navio nuclear "Pedro, o Grande" partiu da base de Severomorsk, no Ártico. As manobras conjuntas começarão em novembro. A medida é vista como uma provocação aos Estados Unidos, cujas relações com ambos países está cada vez mais tensa. O porta-voz da Marinha russa Igor Dygalo disse que os navios partiram às 10h (2h no horário de Brasília) e viajariam 15 mil milhas náuticas até chegar à Venezuela. Dois aviões russos chegaram à Venezuela na semana passada para treinamentos da Aeronáutica. Os governos de Caracas e Moscou assinaram um contrato de armas e estão examinando possíveis parcerias bilaterais no setor energético. O vice-primeiro-ministro russo Igor Sechin disse, durante visita a Caracas, na semana passada, que cinco petrolíferas russas querem operar na Venezuela. O presidente venezuelano, Hugo Chávez, visitará Moscou nesta semana. Ele disse no domingo que a América Latina precisa de uma relação forte com a Rússia para reduzir a influência de Washington na região. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.