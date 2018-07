Navios se livram de gelo antártico e rumam para mar aberto

O quebra-gelo ficou retido na isolada baía da Commonwealth na semana passada, depois de usar um dos seus helicópteros para resgatar passageiros do barco russo encalhado no gelo.

As autoridades australianas aconselharam os dois capitães a aproveitarem rachaduras que apareceram no gelo ao redor dos navios na noite de terça-feira. Desde então, houve um lento progresso pelo gelo mais fino, na direção do mar aberto.

"O (quebra-gelo) Xue Long avisou o Centro de Coordenação de Resgates (RCC) da Austrália de que não precisa de mais assistência neste momento", disse a Autoridade Australiana de Segurança Marítima. "O (navio russo) Akademik Shokalskiy continua se deslocando pelo campo de gelo, e o RCC da Austrália está aguardando a confirmação de que não precisa de mais assistência."

O Akademik Shokalskiy deixou a Nova Zelândia em 28 de novembro para comemorar o centenário de uma expedição antártica comandada pelo explorador australiano Douglas Mawson.

O navio encalhou em 24 de dezembro, cem milhas a leste da base antártica francesa Dumont d'Urville, e cerca de 1.500 milhas ao sul da Tasmânia.

Desde então, os passageiros se distraem vendo filmes e fazendo aulas de amarração de nós, línguas, ioga e fotografia. O ano novo foi celebrado com comes e bebes e com uma música a respeito dessa aventura.

O quebra-gelo Polar Star, da Guarda Costeira dos EUA, foi despachado nesta semana para auxiliar na operação de resgate, e continuará se encaminhando para a região até que fique claro que os dois navios estão liberados do gelo e seguros, segundo as autoridades australianas.