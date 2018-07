Naviraiense festeja noite histórica

A noite de hoje pode até não ser de vitória para o Naviraiense, mas o modesto clube do Mato Grosso do Sul já atingiu um de seus objetivos. Ao estrear na Copa do Brasil, às 21h50, contra o Santos, o time de Naviraí embolsará mais de R$ 100 mil, com patrocínios apenas para esta partida. Dinheiro que servirá para pagar quase dois meses de salários - a folha é de R$ 55 mil.

O Naviraiense tem apenas quatro anos de história. Campeão do Estadual do ano passado, garantiu vaga para a Copa do Brasil. As pretensões nem são das maiores. "Se conseguirmos o segundo jogo já está excelente", disse Cláudio Roberto, supervisor de futebol.

O time é o segundo do Grupo A do Estadual, com seis pontos em dois jogos. Na competição, seis empresas colocam suas marcas no uniforme do Jacaré - como a equipe é conhecida -, por cerca de R$ 80 mil. O valor é para o campeonato todo. Apenas com o desafio de hoje o clube conseguiu outros quatro patrocínios. "É um jogo especial, com mais mídia", diz Roberto, explicando que um acordo deixaria os patrocinadores do Estadual fora da Copa do Brasil.

Um dos parceiros para esta noite é uma dupla sertaneja local. Para estampar seu nome na camisa tricolor, os músicos aceitaram fazer em abril um show no Estádio Virotão, com capacidade para 4 mil pessoas, e dividir a renda com o clube.

Além dos patrocínios, o Naviraiense quer lucrar com a venda dos ingressos. Como o jogo será no Morenão, em Campo Grande - a 350 Km da pequena Naviraí, de 45 mil habitantes -, a diretoria espera mais de 12 mil torcedores. O bilhete que no campeonato local é vendido por R$ 10 subiu para R$ 30.

O técnico Paulo Resende usa sua experiência para passar instruções aos jogadores. Ele foi campeão pernambucano pelo Náutico em 2001, com Muricy Ramalho, e já disputou oito edições da Copa do Brasil. "O destaque é o atacante Cristiano, de 21 anos", conta Cláudio Roberto. "Temos uma defesa forte, um meio de campo rápido e um ataque que costuma marcar gols."

Por essas palavras, o Santos até deveria se preocupar. Mas a diretoria do Naviraiense, mesmo com a derrota, já conseguiu o bônus que tanto sonhava.

O CLUBE DO MS

Mascote: Jacaré

Fundação: 25/11/2005

Estádio: Municipal José Candido dos Santos Viroti (Virotão)

Capacidade: 4.000

Presidente: Ronaldo Silva Botelho Treinador: Paulo Resende

Títulos: Campeonato Sul-Mato-Grossense da Séria A de 2009 e

Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B de 2007