Nay Latorraca está em 'franca recuperação'

A infecção foi contornada, os medicamentos para a pressão arterial, retirados, e a alimentação (líquida) já é dada via oral. O respirador está sendo retirado gradualmente. "A equipe médica que o assiste está otimista com a recuperação do ator. Assim que Ney Latorraca estiver definitivamente liberado da respiração artificial, ele deverá receber alta do CTI. Caso não haja nova intercorrência, a equipe médica acredita que a alta para o quarto possa ocorrer na próxima semana", dizia o boletim.

O ator, que tem 68 anos, estava com cálculo na vesícula e foi submetido a uma cirurgia para a retirada do órgão. Mas foi constatada uma inflamação no peritônio, membrana que recobre as paredes do abdome e a superfície dos órgãos digestivos, o que piorou o quadro.