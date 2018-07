Nayara aparece em público mas não fala com a imprensa A adolescente Nayara Silva, refém do auxiliar de produção Lindemberg Alves, apareceu em público hoje pela primeira vez depois de ser internada no Hospital Municipal de Santo André. Após cerca de quatro horas de depoimento dentro do hospital, ela foi para a área onde os jornalistas aguardavam entrevistas da polícia, acenou para a imprensa, mas não fez nenhuma declaração. Estava com aparelho na boca, onde foi baleada, tinha o braço imobilizado e carregava um bicho de pelúcia. Os jornalistas que estão no hospital aguardam a entrevista coletiva do comando da polícia. Nayara, de 15 anos, prestou depoimento hoje por cerca de quatro horas. Ela é considerada a principal testemunha do caso e pode esclarecer se houve algum tiro antes da invasão da polícia no apartamento onde ela e Eloá Pimentel eram mantidas reféns por Lindemberg.