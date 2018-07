Nayara deve ter alta entre sete a dez dias A jovem Nayara, de 15 anos, baleada na boca, se recupera bem da cirurgia e deve ter alta entre 7 e 10 dias. Seu quadro é considerado estável pelo médico Gabriel Pastore, do Centro Hospitalar de Santo André. A bala entrou no rosto de Nayara pelo lado direito, próximo ao nariz, e percorreu o espaço acima dos dentes da garota, parando no canino esquerdo. O tiro comprometeu a base do nariz, e o osso foi reparado. De acordo com os médicos, Nayara não deve precisar de uma cirurgia plástica e vai ficar no hospital de sete a dez dias, para ser acompanha e evitar infecções. O procedimento durou duas horas e meia. A jovem é amiga de Eloá, que levou dois tiros de seu ex-namorado, Lindembergue Alves, de 22 anos, em um seqüestro que durou mais de cem horas na cidade do ABC paulista.