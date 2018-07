Nayara deve ter alta na quarta-feira, diz secretário O secretário de Saúde de Santo André, Homero Nepomuceno Duarte, disse hoje que a adolescente Nayara, de 15 anos, amiga de Eloá Cristina Pimentel, deve receber alta hospitalar na quarta-feira. Segundo ele, o quadro de saúde da jovem evolui desde a cirurgia realizada na sexta-feira. As duas adolescentes foram feitas reféns pelo ex-namorado de Eloá, Lindembergue Alves, em Santo André, no ABC paulista. Eloá morreu baleada na cabeça. "Do ponto de vista médico-psicológico, ela (Nayara) já pode ter alta na quarta-feira", afirmou. O secretário afirmou que amanhã os médicos vão retirar uma placa de suporte no céu da boca de Nayara, que ajudou na reconstrução da região. "Nayara será reavaliada pela equipe após passar o efeito da sedação", disse o secretário de Saúde de Santo André. "Ela só não terá alta se houver alguma intercorrência da nova cirurgia" ou se a polícia considerar que não é prudente retirá-la de dentro do hospital. A previsão é que a cirurgia seja realizada na manhã de amanhã. Duarte disse ainda que, após este procedimento, a equipe médica irá recolocar o aparelho ortodôntico. Após a cirurgia, segundo Duarte, um novo boletim médico deverá ser divulgado pelo Hospital Municipal de Santo André, onde a adolescente está internada, para informar o quadro de saúde de Nayara.