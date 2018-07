Nayara passa bem, mas corre risco de infecção Nayara, amiga de Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, não deve deixar o hospital antes do fim de semana. Essa é a perspectiva dos médicos que atendem a garota, envolvida no mais longo seqüestro do Estado de São Paulo. As duas adolescentes foram feitas reféns pelo ex-namorado de Eloá, Lindembergue Alves, em Santo André, no ABC paulista. Boletim divulgado hoje aponta que Nayara passa bem, apresenta um quadro estável e já conversa com os médicos. Ela não será liberada rapidamente pelo risco de infecção depois de enfrentar uma cirurgia para retirar a bala que se alojou na arcada dentária superior esquerda, no lugar do canino. Segundo o hospital, dificilmente o risco de infecção será descartado antes do fim de semana. Os médicos informaram que Nayara, também de 15 anos, ainda não foi informada da morte da amiga Eloá e acredita que a garota também se encontra hospitalizada no Centro Hospitalar Municipal de Santo André. Segundo o hospital, é a família da menina que deve informá-la da tragédia.