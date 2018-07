Nayara passará por cirurgia antes de receber alta em SP A adolescente Nayara Silva, de 15 anos, atingida por uma bala na última sexta-feira durante a invasão no apartamento onde era mantida refém junto com sua amiga Eloá, em Santo André, será operada na manhã de hoje. Segundo informações da assessoria do Centro Hospitalar de Santo André, a cirurgia para a retirada de uma barra de sustentação dos dentes, colocada na sexta, começará a partir das 8h30 e deve durar uma hora. De acordo com a diretora do Centro Hospitalar, Rosa Maria Aguiar, o procedimento será acompanhado por um bucomaxilofacial e um ortodontista. Após a cirurgia, a jovem deve passar por avaliações com um clínico, um psicólogo e um psiquiatra, para depois receber alta do hospital, o que deve acontecer no fim da tarde, de acordo com o hospital.