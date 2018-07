Nayara recebe alta e começa a depor em Santo André A adolescente Nayara Silva, de 15 anos, que foi mantida refém em Santo André junto com a amiga Eloá Cristina Pimentel, recebeu alta do Hospital Municipal de Santo André, no ABC paulista, por volta das 14h30 de hoje, segundo informaram o secretário municipal de Saúde de Santo André, Homero Nepomuceno Duarte, e a diretora da instituição, Rosa Maria de Aguiar. Nayara, porém, ainda não deixou o hospital. Por volta das 15 horas, ela começou a prestar depoimento à polícia, que investiga o seqüestro em que ela e a amiga ficaram sob poder de Lindemberg Alves, ex-namorado de Eloá. Segundo informações do hospital, Nayara presta depoimento acompanhada por integrantes do Conselho Tutelar, psicólogos e a mãe. Baleada na região da boca, ela passou por duas cirurgias, uma realizada esta manhã, para a retirada de uma placa de sustentação nos dentes. Eloá morreu no sábado, um dia após baleada na cabeça e foi enterrada na manhã de ontem no Cemitério de Santo André. Lindemberg, que está preso, confessou ter atirado na ex-namorada.