Neblina causa engavetamento na Dutra no interior de SP

No km 88, na pista sentido São Paulo, uma pessoa morreu após a colisão entre dois caminhões, um ônibus e três veículos de passeio. No local, o congestionamento chegava a oito quilômetros.

Próximo dali, no km 91, no outro sentido, 13 veículos, entre eles uma carreta, três caminhões e três carros, incluindo uma viatura policial, colidiram. Segundo a Novadutra, há informação sobre feridos, mas ainda não há o número total. O congestionamento no local era de 10 quilômetros.