Neblina causa lentidão no sistema Anchieta-Imigrantes Por causa da neblina que atinge principalmente a região de serra, os motoristas do sistema Anchieta-Imigrantes realizam a descida para o litoral por meio de comboios. Segundo a concessionária Ecovias, após os pedágios da Anchieta, no quilômetro 31, e da Imigrantes, no 32, ambos em São Bernardo do Campo, os veículos ficam represados ao se aproximarem do início de descida da serra. Os comboios saem de 33 em 33 minutos. O sistema opera neste momento no esquema 5 x 5, com descida feita pela pistas sul da Imigrantes e da Anchieta; e subida pelas pistas norte de ambas as rodovias.