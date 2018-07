Neblina complica volta do litoral para São Paulo O motorista que volta do litoral para São Paulo nesta terça-feira, feriado de 9 de julho no Estado, já começa a encontrar alguns problemas nas estradas. A Ecovias, concessionária que administra as estradas do sistema Anchieta-Imigrantes, implantou a Operação Comboio na subida para a capital no trecho de serra das rodovias.