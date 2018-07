Neblina desvia 6 vôos de Cumbica para outros aeroportos

Em razão do nevoeiro que cobria a região de São Paulo, até as 7 horas desta quinta-feira, 19, seis vôos que estavam previstos para o Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, foram desviados para outros aeroportos. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), quatro vôos nacionais foram alternados para Viracopos, em Campinas (SP), e dois vôos internacionais, para o Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo a Infraero, entre a zero hora e as 7 horas, dos 19 vôos previstos para Cumbica, três atrasaram meia hora ou mais e nenhum foi cancelado. Em Congonhas, as operações foram iniciadas às 6 horas, já com a utilização de aparelhos. Até as 7 horas, dos 21 vôos programados, dois tiveram atrasos iguais ou superiores a 30 minutos, mas não houve cancelamentos. Os dois aeroportos, conforme a Infraero, operavam por instrumentos para pousos e decolagens até as 7 horas.