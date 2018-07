Neblina faz aeroportos de SP operarem por instrumentos

A neblina obriga os Aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, a funcionar com o auxílio de instrumentos desde a manhã desta sexta-feira, 31. As operações, entretanto, não foram prejudicadas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até as 18 horas, Congonhas registrou 25 atrasos superiores a 30 minutos, o equivalente a 13,5% dos 185 vôos programados. Outros 8 foram cancelados (4,3%). Em Guarulhos, houve 15 atrasos (10,7%) e 5 cancelamentos (3,6%) em 140 vôos. Em todo o País, incluindo os dados citados acima, a Infraero contabilizou 176 atrasos (12,6%) em 1.395 vôos, além de 29 cancelamentos (2,1%).