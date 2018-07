Neblina faz Anchieta, em SP, ter operação comboio A Rodovia do Anchieta, em São Paulo, está com descida para o litoral hoje em operação comboio desde as 12 horas por causa da má visibilidade provocada pela neblina na região de serra. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema, a Imigrantes também teve comboio na tarde de hoje.