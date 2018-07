O terminal suspendeu as atividades de pousos entre 3 e 6h30. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), um voo não decolou de Curitiba para o Aeroporto de Foz do Iguaçu, Paraná, por volta das 0h15, porque o terminal paranaense estava fechado. Até as 7 horas, das 10 partidas previstas em Curitiba, uma foi cancelada e outra sofreu atraso.