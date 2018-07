Neblina fecha aeroporto de POA nesta terça O Aeroporto Internacional Salgado Filho fechou para pousos e decolagens, o que forçou as empresas a atrasar 18 voos, devido a intensa neblina que cobriu Porto Alegre, na manhã desta terça-feira, 27. Por volta das 8h30, as decolagens foram autorizadas, mas as aterrissagens continuavam suspensas. Não há previsão de chuva para o dia e a perspectiva é de que a temperatura se torne amena.